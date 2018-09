إيران تهاجم الشرطة الفرنسية بعد الاعتداء على سفارتها 

المتوسط:

أكدت إيران اليوم السبت أن نشطاء أكراد هاجموا سفارتها في باريس وهشموا نوافذ، واتهمت الشرطة الفرنسية بالتأخر في الوصول إلى المكان.

وأكدت شرطة العاصمة الفرنسية أن ضباطها استجابوا لبلاغ عن واقعة في السفارة بعد ظهر يوم الجمعة لكنها أحجمت عن التعليق على سرعة الاستجابة.

وذكرت وكالة فارس للأنباء أن نحو 15 نشطا كرديا أحرقوا العلم الإيراني أمام السفارة خلال الواقعة التي حدثت الجمعة وهشموا بعض النوافذ بالحجارة.

كما أفادت الوكالة بأنهم قذفوا اسطوانات إطفاء للحرائق وأجهزة كمبيوتر على البوابة لكن لم يتمكنوا من دخول أرض السفارة.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء يوم السبت عن بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية قوله ”يجب أن تتخذ الحكومة الفرنسية كل الإجراءات اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية الإيرانية في هذا البلد“.

وأضاف ”لسوء الحظ لم تصل الشرطة الفرنسية إلى المكان كما كان متوقعا في الوقت المناسب رغم أن المهاجمين أعضاء في منظمة إرهابية“.

