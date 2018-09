التعزيزات العسكرية التركية تصل الحدود مع سوريا

المتوسط:

وصلت إلى ولاية هطاي التركية المحاذية للحدود السورية، قافلة عسكرية جديدة تضم شاحنات محملة بمدفعيات ودبابات وناقلات جنود مدرعة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

وأوضحت الوكالة أن التعزيزات العسكرية قدمت من وحدات عسكرية مختلفة في البلاد للانضمام إلى الوحدات المنتشرة على الحدود مع سوريا، وسط تدابير أمنية مشددة.

وفي نفس السياق، نشرت فصائل سورية موالية لتركيا الخميس الماضي، فيديو يظهر شاحنات عسكرية تركية، من بينها دبابات، تتجه إلى محافظة إدلب السورية لدعم المسلحين فيها، تحسبا لهجوم متوقع من الجيش السوري.

وأعلنت مصادر تركية أن أنقرة تعمل على تعزيز مواقعها العسكرية داخل المحافظة بهدف “ردع” هجوم حكومي تقول إنه قد يؤدي لـ”كارثة إنسانية” على حدودها.

من جانبه قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن بلاده لا تزال عازمة على وقف الضربات الجوية المستمرة منذ أسابيع على إدلب وتأجيل الهجوم البري.

