برشلونة يقتنص فوزًا ثمينًا من ريال سوسييداد ويتصدر الليجا

كتب: علي الزيني

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني، بعد أن قلب الطاولة على نظيره ريال سوسييداد، إلى فوز صعب بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "سان سيباستيان"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الليجا.

ريال سوسييداد افتتح التسجيل في الدقيقة 12 عن طريق أرتيز، وأدرك لويس سواريز هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 63، وسجل عثمان ديمبلي، هدف الفوز للبلوجرانا في الدقيقة 66، ليرفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 12 نقطة، في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 4 نقاط في المركز العاشر.

برشلونة بدأ المباراة مستحوذًا على الكرة، قبل أن يفاجئ ريال سوسييداد، الفريق الضيف بهدف مباغت عن طريق أرتيز أيلوستوندو في الدقيقة 12، بتسديدة رائعة مرت على يمين تير شتيجن، إلى داخل الشباك، الفريق الكتالوني واصل الاستحواذ على الكرة، لكن دون أي خطورة على مرمى الخصم، ولم ينجح في تسديد أي كرة، خلال أول نصف ساعة.

بيكيه سقط في منطقة جزاء سوسييداد في الدقيقة 41، مطالبًا بركلة جزاء، ولجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو، بعدها أحتسب الكرة ركلة ركنية، وواصل برشلونة، محاولاته من أجل إدراك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، وأطلق إيفان راكيتيتش، تسديدة قوية مرت أعلى مرمى سوسييداد في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

في الشوط الثاني تألق تير شتيجن وتصدى تسديدتين خطيرتين، في الدقيقتين 61 و62 على التوالي، ونجح لويس سواريز، في تسجيل هدف التعادل لبرشلونة، في الدقيقة 63 لبرشلونة، بتسديدة قوية بعد ارتداد الكرة من حارس الخصم، ونجح عثمان ديمبلي في تسجيل هدف الفوز للبرسا في الدقيقة 66، مستغلا كرة مرتدة من حارس سوسييداد، وأهدر خوانمي فرصة خطيرة لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بهدفين لهدف.



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