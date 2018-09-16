الترجي يخطف فوزًا صعبا من النجم الساحلي في دوري الأبطال

حقق فريق الترجي التونسي فوزا صعبا على نظيره النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على ملعب "رادس" بتونس ضمن ذهاب مباريات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقدم الترجي في الدقيقة الثالثة عن طريق شمس الدين الزوادي وتعادل عمار الجمل للنجم الساحلي في الدقيقة 28 وأضاف سامح الدربالي الهدف الثاني للترجي في الدقيقة 77 لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب يوم 21 من الشهر الجاري على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة معقل النجم الساحلي ويحتاجح أصحاب الأرض للفوز بهدف نظيف أول بفارق هدفين عن الترجي للتأهل لنصف النهائي بينما يحتاج الأخير إلى التعادل أول الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف في حالة فوز النجم بنتيجة أكثر من 2-1.

كانت منافسات الدور ذاته قد شهدت تعادل الأهلي مع حوريا كوناكي الغيني ومازيمبي الكونغولي مع أول أغسطس الأنجولي بالتعادل السلبي بينما فاز وفاق سطيف الجزائري على ضيفه الوداد المغربي بهدف دون رد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا