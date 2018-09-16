اتحاد جدة يعلن إقالة دياز بعد ثلاثية القادسية

كتب: علي الزيني

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة من القادسية بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، في ثاني جولات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قرر مجلس إدارة النادي إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز بعد المستويات غير المقنعة التي قدمها الفريق منذ بداية الموسم".

وأضاف: "قرر المجلس تكليف المدرب الوطني بندر باصريح بقيادة الفريق في المرحلة الحالية، إلى أن يتم دراسة كل الخيارات المتاحة أمام المجلس".

وكان رامون دياز تولى تدريب الاتحاد في صيف العام الحالي خلفًا للمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، ولم ينجح المدرب الأرجنتيني في تحقيق أي فوز مع العميد، حيث خسر من الهلال في السوبر السعودي وتعادل مع الوصل الإماراتي في البطولة العربية وخسر من الشباب والقادسية في الدوري السعودي.

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