ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام أتليتك بلباو

كتب: علي الزيني

في مباراة مثيرة، حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، ونظيره أمام أتلتيك بيلباو، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

أتليتكو بلباو أحرز هدف التقدم عن طريق ويليامز في الدقيقة 15، وأدرك ريال مدريد هدف التعادل عن طريق إيسكو في الدقيقة 63، ليرفع رفقاء بيل رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، فيما جاء أتليتكو بلباو في المركز الرابع برصيد 5 نقاط.

المباراة شهدت إهدار الكثير من الفرص من قبل لاعبي الفريقين، وتألق كورتوا في التصدي لتسديدتين في الدقيقة 22، من قبل يوري بيرشيش لاعب أتلتيك بيلباو، وتصدى سيمون حارس أتلتيك بلباو لتسديدة قوية من ماركو أسينسيو في الدقيقة 29 في وسط المرمى.

وألغى حكم المباراة هدفا لبلباو بداعي التسلل على راؤول جارسيا في الدقيقة 35 من المباراة، ومنع سيمون لوكا مودريتش من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 37، بتسديدة قوية تصدى لها الحارس الباسكي.

وأهدر سيرجيو راموس فرصة هدف محقق في الدقيقة 59، بعد ركلة حرة سددها جاريث بيل وارتدت من الحارس سيمون ولكن راموس سدد الكرة في نفس اتجاه الحارس الشاب، وتألق البلجيكي كورتوا في التصدي لتسديدة قوية من ريكو لاعب بيلباو في الدقيقة 92.

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