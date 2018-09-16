الكشف عن فساد مالي فى ديوان المجلس الرئاسي

ايوان ليبيا – وكالات

وقع عدد من أعضاء مجلس الدولة الإستشاري على وثيقة بتاريخ 16 اغسطس الماضي اعدها زميلهم ” السيد صالح المهدي الحداد ” تكشف عن عمليات الفساد الجارية فى رئاسة ديوان المجلس طالب فيها الحداد بتحديد موعد جلسة مكاشفة واستماع مع رئيس ديوان المجلس المكلف بتسيير الاعمال .

وطالبت الرسالة بكشف مايحدث فى ديوان المجلس من إبرام للعقود والانتدابات والتعيينات والخروقات المالية والادارية فى الوقت الذي لم يكن فيه رئيس الديوان منتخباً وفق للائحة الداخلية بل مكلفاً بتسيير الاعمال ، وفقاً للرسالة .

كما اكدت الرسالة على وجود فساد مالي وإداري بديوان المجلس وطالبت بجلسة أخرى إيضاً للإستماع مع رئيس المحاسبة خالد شكشك .

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