مجموعة ليما ترفض تدخلا عسكريا في فنزويلا

رفضت دول عدّة في مجموعة ليما، أمس، السبت، "أيّ تدخّل عسكري" أو "استخدام للقوّة في فنزويلا"، غداة تصريحات للأمين العام لمنظّمة الدول الأمريكية، لويس ألماغرو، الذي لم يستبعد هذا الخيار.

وأبدى 11 بلداً من البلدان الـ14 التي تُشكّل هذه المجموعة "قلقه ورفضه لأيّ نهج ينطوي على تدخّل عسكري أو ممارسة للعنف والتهديد، أو استخدام القوّة في فنزويلا"، وفقاً لبيان صدر عن وزارة الخارجيّة البرازيليّة.

وهذه البلدان الـ11 هي، الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكوستاريكا وجواتيمالا وهندوراس والمكسيك وبنما والباراجواي وبيرو وسانت لوسيا.

وقد جدّدت البلدان الـ11 في مجموعة ليما تأكيد التزامها "باستعادة الديمقراطية في فنزويلا، والتغلب على الأزمة الخطيرة عن طريق حل سلمي وتفاوضي".

وحضّت البلدان الـ11 حكومة نيكولاس مادورو، على "وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، واحترام استقلالية السُلطات".

وكان ألماغرو أعلن الجمعة، أنه لا ينبغي استبعاد "التدخّل العسكري" في فنزويلا "لإسقاط" حكومة نيكولاس مادورو، المسئولة عن الأزمة الاقتصادية والإنسانية والهجرة الخطيرة التي تشهدها البلاد حاليًا.

وتأتي تصريحات ألماغرو، بعدما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، السبت الماضي، أن مسئولين من إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التقوا سرًا بضباط فنزويليين لمناقشة خطط لإزاحة مادورو، لكنهم قرروا بعد ذلك عدم تقديم أي مساعدة.

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