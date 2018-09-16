انتهاكات لحقوق الإنسان في سجون الشرطة القضائية

ايوان ليبيا – وكالات

كشف تقرير مجلس الأمن الدولي، عن ارتكاب جماعات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق المسيطرة على مراكز الاحتجاز والسجون، لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا من ضمنها الحرمان من الحرية بشكل غير قانوني والتعذيب الذي أدى في بعض الحالات إلى وفيات.

كما أشار التقرير الى أنه في أكتوبر 2017، كان يوجد 6500 شخص محتجزين في السجون الخاضعة لرقابة الشرطة القضائية في حين لا توجد إحصاءات بشأن السجون الخاضعة لسيطرة وزارتي الدفاع والداخلية أو تلك الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة. وكانت حالات الاحتجاز تجرى بدوافع سياسية أو دينية.

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