البابا فرنسيس يعزل قسا من تشيلي لاتهامه بالتحرش الجنسي بالأطفال

قالت تقارير في وسائل إعلام محلية إن بابا الفاتيكان عزل قسا من تشيلي يخضع للتحقيق في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي بالأطفال وسط فضيحة تحرش متنامية هزت الكنيسة الكاثوليكية.

ونقلت صحيفة إيل ميركوريو عن أبرشية سانتياجو أن البابا فرنسيس قرر عزل القس كريستيان بريشت.

وبريشت هو الرئيس السابق لجماعة حقوق الإنسان التابعة للكنيسة والتي طالبت في الثمانينيات الديكتاتور السابق أوجوستو بينوشيه بإنهاء التعذيب في تشيلي.

ويأتي اتهام القس ذائع الصيت بالتحرش الجنسي في إطار التحقيق في ادعاءات ضد أعضاء جماعة دينية.

ونفى بريشت في وقت سابق الاتهامات.

ويأتي قرار البابا فرنسيس في الوقت الذي داهمت فيه شرطة تشيلي مكاتب كنسية في أنحاء البلاد بحثا عن أدلة على أن مسئولين كنسيين أخفوا قضايا التحرش عن السلطات.

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