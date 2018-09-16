الرئيس الفلبيني يعتزم زيارة المناطق المتضررة من الإعصار مانكوت.. اليوم

يعتزم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الأحد، زيارة الأقاليم الشمالية التي ضربها الإعصار "مانكوت"، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا، وفقا لما ذكره مسئولون.

وقال كريستوفر جو، المستشار الرئاسي، إن دوتيرتي سيتفقد الوضع ويقيم الضرر الذي أحدثه مانكوت خلال الزيارة.

وتحرك الإعصار مانكوت خارج الفلبين، مساء أمس، السبت، بعد أن ضرب منطقة لوزون الشمالية بأمطار غزيرة ورياح شديدة تسببت في انقطاع الكهرباء والاتصالات.

وأدى الإعصار، وهو الأقوى الذي يضرب الفلبين حتى الآن هذا العام، إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات خلفت 25 قتيلا، وفقا لما ذكره فرانسيس تولنتينو، المستشار الرئاسي، الذي عينه دوتيرتي للإشراف على جهود الإغاثة الحكومية.

وكان 20 من القتلى من منطقة كورديليرا الشمالية، من بينهم عائلة من ستة أشخاص قتلوا عندما طمر منزلهم في باجيو سيتي جراء انهيار أرضي.

وقال تولينتينو، إن عائلة أخرى مكونة من أربعة أشخاص قتلت في إقليم نويفا فيزكايا عندما طمر منزلهم أيضا في انهيار أرضي.

وأضاف المستشار، أن رجلا توفي في إقليم كالينجا القريب بعد سقوط صخرة عليه.

وتحرك مانكوت فوق بلدة باجاو في إقليم كاجايان، على بعد 382 كيلومترا شمال مانيلا، في وقت مبكر من يوم السبت، حيث تعرضت المقاطعة والمناطق المجاورة لرياح بلغت سرعتها القصوى 205 كيلومترات في الساعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا