وصول مجموعة عمليات الجنوب لقاعدة تمنهنت

ايوان ليبيا – وكالات

أصدر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة بلقاسم حفتر قرارا بشأن تشكيل مجموعة عمليات الجنوب من أجل تأمين مناطق الجنوب والقضاء على العصابات والمجموعات المسلحة الارهابية والمرتزقة ومحاربة الظواهر السلبية من تهريب وتجارة المخدرات والاسلحة وتجارة البشر، بالتنسيق مع آمري المناطق العسكرية بالجنوب وقد وصلت المجموعة الى مطار تمنهنت لمباشرة عملها.

والمجموعة تتكون من:



1 – لواء ونيس ابوخمادة آمرا للمجموعة

2 – عميد ركن على محمد عمر معاون

3 – عميد السنوسي الاطرش

4 – عميد على احمد صويلح

5 – عقيد مهندس محمد اقريرقو

6 مقدم طيار صلاح نوح

7 – رائد محمد يوسف

وستستلم المجموعة عملها خلال اليومين القادمين اعتبارا من يوم الاثنين 17 سبتمبر ليكون مقرها في قاعدة تمنهنت التي تبعد عن مدينة سبها 30 كليو مترا.

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