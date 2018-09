نجل الرئيس المصري الأسبق يعلق على قرار القبض عليه

المتوسط:

كتب علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في تغريدة له تعليقا على قرار محكمة جنايات القاهرة بالقبض عليه وشقيقه، وحبسهما على ذمة قضية تتعلق بالتلاعب في البورصة: “الحمد والشكر لله علي كل حال، أمر بحبسنا مرة أخرى في قضية البورصة، وإن شاء الله وبإذن المولى عز وجل ستظهر الحقيقة في يوم، طالما ربنا موجود، شكرا لكل من ساندنا ووقف بجانبنا. يا رب”.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ذكرت، أمس السبت، أن محكمة جنايات القاهرة أمرت بالقبض على علاء وجمال، لاتهامهما بانتهاك قواعد سوق الأوراق المالية والبنك المركزي، بهدف التربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق، من خلال تعاملات في أسهم البنك الوطني المصري.

وينفي المتهمون، وهم علاء وجمال مبارك وسبعة آخرون، ارتكاب أي من المخالفات المنسوبة إليهم.

وقال مصدر قضائي لرويترز “علاء وجمال كانا موجودين بالمحكمة لحظة صدور الأمر بالقبض عليهما”.

بينما قال مصدر قضائي آخر إن السلطات ألقت القبض أيضا على ثلاثة، من بينهم العضو الحالي في مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس ياسر الملواني والعضو السابق في مجلس الإدارة حسن هيكل.

وكان جميع المتهمين في القضية، التي بدأت عام 2012، أخلي سبيلهم بكفالة، وتقرر منعهم من السفر.

وأخلي سبيل علاء وجمال مبارك في 2015.

وتقرر تأجيل نظر القضية إلى جلسة 20 أكتوبر المقبل.

