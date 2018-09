إسرائيل تشن هجوما صاروخيا على مطار دمشق

المتوسط:

أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنّ هجومًا صاروخيًا إسرائيليًا استهدف مطار دمشق مساء أمس السبت، مما أدّى إلى إطلاق الدفاعات الجوية.

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ سانا “إن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان صاروخي (إسرائيلي) على مطار دمشق الدولي.

وأضاف المصدر “إن وسائط الدفاع الجوي تمكنت من إصابة عدد من الصواريخ المعادية وإسقاطها”.

وكان مراسل سانا أفاد بسماع دوي انفجارات في محيط مطار دمشق الدولي. ولم تفد الوكالة بسقوط قتلى أو حصول أضرار لكنها نشرت مشاهد تظهر تشغيل الدفاعات الجوية.

ويُسمع في تسجيل الفيديو انفجار طفيف يضيء السماء. كما سمع مراسل وكالة فرانس برس في دمشق انفجارًا قويًا، تلته انفجارات عدّة أقلّ قوة.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن إصدار تعليق، إلا أن إسرائيل اعترفت سابقا بشن عشرات الغارات ضد شحنات أسلحة متطورة يتم تسليمها إلى حزب الله.

