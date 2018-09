المتوسط:

نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورا للمناورات العسكرية التي أجرتها قواتها قبل أيام في محيط قاعدة التنف العسكرية التي تديرها واشنطن شرقي حمص على الحدود السورية الأردنية العراقية.

وقالت القيادة عبر موقعها أمس السبت إن المناورات أجريت في السابع من سبتمبر، وشاركت فيها قوات مشاة البحرية “المارينز”، التي أجرت عمليات عسكرية لمنع أي تصعيد بين قوات الجيش السوري وقوات المعارضة المدعومة من التحالف الدولي.

وأظهرت الصور إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من طراز “FGM-148″، بالإضافة إلى عمليات إنزال مظلي لعدد من الجنود الأمريكيين.

وأجريت المناورات في ساعات الصباح والليل، حسب الصور التي أظهرت استعمال الكاميرات الحرارية واستخدام أسلحة متنوعة بينها مضادات الدبابات وقواذف الهاون.

وكان متحدث القيادة المركزية الأمريكية بل أوربان قد قال الأسبوع الماضي، إنه “ستظهر قواتنا القدرة على الانتشار السريع، والهجوم على الهدف من خلال القوات الجوية والبرية المتكاملة”.

وتهدف التدريبات الأمريكية لرفع جاهزية القوات لمواجهة أي هجوم، حيث أجريت بمشاركة سرب من الطائرات، وباستخدام الذخيرة الحية.

وتتمركز قوات أمريكية في “منطقة 55″ داخل الأراضي السورية، وتقوم بدعم وحماية فصائل من المعارضة أبرزها ما يسمى بـ”قوات الشهيد أحمد العبدو”، و”جيش مغاوير الثورة”.

وتعتبر روسيا وجود القاعدة الأمريكية على الأراضي السورية لا شرعيا، وتطالبها باستمرار بإخلاء المنطقة، لكن الرد الأمريكي جاء بتعزيز القاعدة، والإعلان عن نيته البقاء هناك حتى أجل غير مسمى.

The post القيادة المركزية الأميركية تعلن تفاصيل مناوراتها بـ«التنف» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية