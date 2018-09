الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية بالحديدة 

المتوسط:

تمكنت قوات الجيش الوطني باليمن، من مواصلة تقدمها في مدينة الحديدة غربي البلاد، حيث سيطرت خلال الساعات الماضية على مواقع جديدة في جنوب وشرق المدينة.

وقال ركن عمليات ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني، العقيد أحمد قايد الصبيحي، إن قوات الجيش سيطرت على جميع المناطق المحيطة بمثلث كيلو 16، وأصبحت تحاصر الميليشيات المتمركزة في مدينة الحديدة من جهات الشرق والغرب والجنوب، ولم يتبق لها إلا مدخل واحد فقط وهو خط الصليف الرابط بين الحديدة ومحافظتي المحويت وحجة.

وأشار إلى أن الميليشيات تعيش حالة ارتباك ورعب وسط انقسامات في صفوفها بعد الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدتها خلال الأيام الماضية.

وأكدت مصادر ميدانية أن معارك عنيفة تدور عند الأطراف الجنوبية للمدينة وفي مناطق شرقية وشمالية مثلث كيلو 16، حيث يسعى الجيش الوطني لإطباق الحصار على الميليشيات داخل مدينة الحديدة، وعزلها تمهيداً لإجبارها على الاستسلام.

وعلمت “العربية” من مصادر عسكرية أن الجيش الوطني يحاصر مجاميع من عناصر الميليشيات في الجهة الشمالية من مركز مديرية الدريهمي، بينهم 8 من أهم القيادات الميدانية للميليشيات.

وفي صنعاء، أفادت مصادر طبية أن ميليشيات الحوثي حولت بعض المنازل الخاصة إلى مراكز صحية ومستشفيات لمعالجة جرحاها بعد أن امتلأت مستشفيات العاصمة بأعداد كبيرة من الجثث والمصابين الذين سقطوا في معارك الساحل الغربي، وتحديداً شرق وجنوب الحديدة.

