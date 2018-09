والاس: بريطانيا لن تستطع معاقبة روسيا قبل انتهاء إجراءات بريكست

المتوسط:

أكد وزير الأمن البريطاني بن والاس، أن بلاده لن تتمكن من فرض عقوبات على روسيا إثر تسميم سيرغي سكريبال عميل لندن السابق وابنته، إلا بعد الانتهاء من إجراءات Brexit.

وأشار والاس إلى عدم جواز تطبيق قانون ماغنيتسكي الذي يتيح معاقبة روسيا، إلا بعد إنجاز بريطانيا إجراءات انسحابها من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن هذا القانون، سيسمح للسلطات البريطانية في المستقبل، بتشكيل آلية جديدة لفرض العقوبات، تكون منفصلة عن آلية بروكسل.

ولكنه لم يحدد ما الذي يعنيه بعبارة، “إنجاز البريكست”، وما إذا كان يعني الخروج الرسمي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر مارس 2019، أو نهاية الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا التي ستمتد حتى ديسمبر 2020.

