شرطة المفرقعات الفرنسية تخلي الشانزليزيه

تفحصت شرطة المفرقعات الفرنسية اليوم الأحد، سيارة مريبة متوقفة في شارع الشانزليزيه باستخدام كلب بوليسي وإنسان آلي.

وأغلقت الشرطة الشارع القريب من قوس النصر وتم إبعاد المارة على مسافة 150 مترا من المكان. وتجتذب هذه المنطقة عددا كبيرا من السياح.

ووصفت الشرطة العملية الجارية بأنها وقائية.

وفرنسا في حالة إنذار بعد سلسلة من الهجمات الجهادية الدامية في السنوات الأخيرة، ينفذها غالبا أشخاص انتقلوا إلى التطرف أو يقولون إنهم يتحركون باسم تنظيم داعش.

في 23 أغسطس الماضي، أقدم رجل يحمل سكّينًا على قتل والدته وشقيقته، وإصابة شخص ثالث، في منطقة تراب في ضاحية باريس. وقالت السلطات إنّ ما حدث هو مِن فعل شخص “مختل”، على الرغم من أنّ داعش تبنّى هذا الهجوم.

وقبل أيّام على ذلك، أقدم طالب لجوء أفغاني كان ثملا على إصابة 4 أشخاص بواسطة سكّين، بوسط مدينة بيريغو (جنوب غرب فرنسا). وسارع المحقّقون إلى استبعاد فرضية الإرهاب.

