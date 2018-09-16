جربي سمبوسك الجبنة.. ألذّ وأوفر من ساندوتشات المدرسة

من المؤكد أنك حائرة من أمرك، وتمسكين ورقة وقلم لكتابة الأصناف التي عليك تحضيرها لأبنائك على الغذاء، والوجبات السريعة في الأكل والتجهيز التي يمكن أن يأخذونها وهم ذاهبون إلى المدرسة، نعم.. لست وحدك يا عزيزتي فأغلب الأمهات تعاني من نفس الشىء، وبعضهن تضع ميزانية مستقلة للوجبات المدرسية.

عزيزتي.. إذا كنت تبحثين عن وجبات بسيطة فى تجهيزها، وتعجب أطفالك في نفس الوقت، بحيث يمكن أن تكون بديلا للسندوتشات، إليك طريقة عمل سمبوسك الجبن..

المكونات:

العجينة

كوب ونصف دقيق أبيض

نصف كوب زيت نباتي

ملعقة خميرة كبيرة

ملعقة ملح صغيرة

كوب ماء دافئ

مكونات الحشو:

كوب جبنة فيتا

كوب جبن رومي

ملعقة زعتر

طريقة التحضير:

في إناء زجاجي متوسط الحجم، قومي بخلط الدقيق مع الخميرة والملح وماء حسب الحاجة.

ابدئي في عجن الخليط معا، حتى تحصلي على عجينة لينة.

غطي العجينة بقطعة قماش نظيفة، حتى يخمر وتأكدي بعد مرور 13 دقيقة.

بعد مرور الوقت، قطعي العجينة لدوائر، يمكن استخدام غطاء علبة أو أي شىء دائري ليسهل عليك الخطوة، مع الضغط عليها بيدك حوليها إلى مربع حتي تستطيعين حشوها.

اخلطي انواع الجبن والزعتر والتوابل التى تفضلينها معا.

بفرشاة الأكل، ادهني قطعة العجينة، ثم ضعي قليل من الحشو، و اغلقيها من الجانبين.

في زيت مغلي.. قومي بقلي السمبوسك.

التقديم:

ضعي سمبوسك الجبنة مع شرائح من الجزر والخيار، في اللانش بوكس كي يتناولونها في البريك المدرسي، وبالهنا والشفا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا