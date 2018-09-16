كوريا الشمالية تنتقد اليابان بسبب تصريحات بشأن إعلان نهاية الحرب

انتقدت وسائل إعلام كورية شمالية وزير الخارجية الياباني، تارو كونو بسبب رؤيته السلبية حول إعلان نهاية الحرب الكورية في أي وقت قريبا.

وينظر إلى هذا الانتقاد بأنه يجسد رغبة بيونج يانج في الحصول على ضمانات أمنية، متعلقة بمثل هذا الإعلان.

وتعتزم الكوريتان عقد جولة أخرى من محادثات القمة الأسبوع المقبل في بيونج يانج.وسيكون إعلان نهاية الحرب، على ما يبدو من بين البنود الرئيسية على جدول الاعمال، إلى جانب نزع السلاح النووي لبيونج يانج.

غير أن وزير خارجية اليابان، قال إن مثل هذا الإعلان هو سابق لأوانه، وسط عدم إحراز أي تقدم في جهود إخلاء كوريا الشمالية من سلاحها النووي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية في تعليق باللغة الإنجليزية "أخيرًا، كلام كونو الفارغ يظهر بوضوح النية الشريرة لليابان لإخفاء الوضع البائس بأنه يتم تهميشها بشكل كامل عن الهيكل المحيط والتدخل في القضية الاقليمية، بالتحريض على جو مواجهة".

وأضافت الوكالة "اتجاه العصر هو الحوار والسلام، الذي لا يمكن أي شخص نفيه وانتهاكه"

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا