طريق الحرير والفرص الاستثمارية بين دول المنطقة والصين فى منتدى الجامعة العربية

تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، تعقد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (القطاع الاقتصادي- إدارة النقل والسياحة) منتدى لتحديد أثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين، وذلك على مدار يومى 17-18 سبتمبر 2018 في مدينة الإسكندرية بمقر الأكاديمية بمنطقة أبو قير.

يأتى هذا المنتدى في ضوء القرار رقم (449) الصادر عن الدورة (30) لمجلس وزراء النقل العرب (أكتوبر2017) بشأن تكليف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لعقد منتدى لتحديد أثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين، في قطاعات النقل البحري والطرق والسكك الحديدية لإنشاء والتنسيق بين المناطق الاقتصادية واللوجيستية والموانئ الجافة والمناطق الحرة الموجودة حالياً في الدول العربية، بما يساهم في تحقيق أهداف طريق الحرير والمصالح العربية المشتركة.

ويفتتح أعمال المنتدى الدكتورهشام عرفات، وزير النقل ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، والسيد سونج آيقو سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، والسيد جيامباولو كانتيني، سفير الجمهورية الإيطالية لدى جمهورية مصر العربية.

يأتي هذا المنتدى في ضوء ترحيب الدول العربية بالمبادرة الصينية، ويهدف المنتدى إلى بحث كيفية استفادة الدول العربية من مبادرة ""حزام واحد – طريق واحد" التي أعلنها الرئيس الصيني عام 2013، وآثر تلك المبادرة على أنماط التجارة الدولية وحركة النقل العالمية.

يشارك في المنتدى نخبة من كبار المسئولين في الحكومات والسلطات، والنقابات ورجال الأعمال والخبراء في الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية والجمهورية الإيطالية والجمهورية الباكستانية وعدد من المنظمات والاتحادات والشركات العربية والدولية ذات العلاقة.

ويناقش المنتدى العديد من أوراق العمل من خلال عدد من محاور المنتدى، ومن أهمها، تحليل التجارة العربية الصينية وفرص الاستثمار المتاحة عبر طريق الحرير، تأثير حركة التجارة (الصينية – العربية) على البنية التحتية للنقل، والبعد الاقتصادي والتجاري لطريق الحرير من منظور لوجيستي، سلسلة توريد طرق الحرير، نموذج القرارات والاستراتيجيات اللوجستية، والأثر الاقتصادي والتجاري لطريق الحرير على الدول العربية، فضلا عن أثر مبادرة الحزام والطريق على حركة المرور والطرق عبر قناة السويس إلى أوروبا.

كما يناقش المنتدى التجارب العملية الناجحة في الدول التي استفادت بالفعل من مبادرة " حزام واحد- طريق واحد" ، ومن أمثلة هذه الدول الجمهورية الإيطالية التي تشارك في المنتدى بوفد برئاسة السفير الإيطالي لدى جمهورية مصر العربية. ومن المنتظر رفع نتائج وتوصيات المنتدى إلى مجلس وزراء النقل العرب في دورته القادمة (أكتوبر 2018) للنظر في إقرارها.

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