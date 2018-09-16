مخاوف من ارتفاع عدد ضحايا الإعصار مانجخوت في الفلبين إلى 100 قتيل

صرح فيكتوريو بالانجدان رئيس بلدية إيتوجون شمالي الفلبين، بأن هناك مخاوف من ارتفاع عدد ضحايا إعصار "مانجخوت" إلى ما يقرب من مئة قتيل.

وقال بالانجدان في تصريحات إذاعية في العاصمة مانيلا، إن من بين القتلى أشخاص يعتقد أنهم كانوا داخل مهجع لعمال مناجم "فُقد" جراء انهيار أرضي في إيتوجون، على مسافة 200 كيلومتر شمال مانيلا.

وأضاف، أنه يُعتقد أن من 40 إلى 50 شخصا كانوا داخل المبنى عند وقوع الانهيار، بينما قُتل 32 آخرون في حوادث منفصلة بالبلدة.

وقال :"لا أستطيع تصديق هذا، ولكن يبدو أن عدد الضحايا هنا سيرتفع إلى مئة ،على الأقل".

ولقي ما لا يقل عن 28 آخرين حتفهم في انهيارات أرضية وحوادث أخرى في مناطق خارج إيتوجون بسبب الإعصار.

على صعيد متصل تم تعليق حركة الطيران فوق العديد من المناطق بقارة آسيا، بعدما ضرب الاعصار "مانجخوت" هونج كونج والفلبين، قبل أن يتوجه إلى إقليم جوانجدونج الصيني.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن هيئة مطار هونج كونج القول إنه تم إلغاء 889 رحلة جوية اليوم الأحد بسبب الإعصار. كما تم تعليق خدمات القطار الذي يربط المطار بمدينة هونج كونج، وأيضا خدمة الحافلات.

وقالت شركة "كاثاي باسيفيك" للطيران في بيان إنها تواجه " اضطرابات شديدة" مضيفة أن استئناف الرحلات الجوية غدا الاثنين يعتمد على الأحوال الجوية. وأشارت الشركة إلى أنها ألغت أكثر من 400 رحلة جوية، في حين أوقفت شركتا "كاثاي دراجون" و"هونج كونج" رحلاتهما اليوم.

وقال مطار هونج كونج الدولي إنه تم وقف خدمات السفن بين المطار وجميع موانئ بيرل ريفر دلتا لحين إشعار آخر.

و ألغت شركة "إير تشاينا ليمتد" الصينية أكثر من 200 رحلة جوية، معظمها من وإلي أقاليم جوانجدونج وقوانجشي وهاينان بالصين.

وقالت شركة "إير آسيا جروب بيرهاد" الماليزية إنه من المتوقع استمرار اضطراب حركة الطيران حتى غدٍ الاثنين. وأعلنت الشركة أنها ألغت جميع الرحلات الجوية من وإلى هونج كونج وماكاو ومناطق قوانتشو وشينزين وشانتو بالصين.

وألغت الخطوط الجوية الفلبينية 10 رحلات جوية دولية اليوم، كما علقت الخطوط الجوية الفيتنامية أربع رحلات بين هانوي ومدينة هو شي مينه و هونج كونج.

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