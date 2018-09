المتوسط:

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن مصر تمتعت بقوة اقتصادية كبيرة، بعد معاهدة كامب ديفيد للسلام عام 1979، وعلى الرغم من ذلك ما زالت تعتبر مصر، إسرائيل، أنها عدو ولا تتعامل معها.

وتابعت أن المصريين يرحبون بقرار وقف الحرب، ولكنهم معادون لإسرائيل، ويرفضون العلاقات معها، وفشلت كافة المحاولات الدبلوماسية الإسرائيلية في كسر هذا الجمود.

وأضافت أنه بعد نحو 40 عامًا من معاهدة كامب ديفيد، تعيش مصر وإسرائيل في سلام مضطرب، على الرغم من المخاطرة الكبرى التي خاضها الزعيم الراحل محمد أنور السادات لإبرام هذه الاتفاقية، خصوصًا بعد التهديدات العربية له، ولكنه نجح ومنح بلاده قوة اقتصادية إقليمية.

وأوضحت أن السبب الرئيسي وراء هذا الكره هو القضية الفلسطينية، وأن المصريين يرون الحرب التي تجري في الأراضي المحتلة، فالرفض الشعبي المصري لإسرائيل يعتبر شيئا ثابتا.

The post “الأنباء الفرنسية”: الدبلوماسية الإسرائيلية فشلت في كسر الجمود مع مصر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية