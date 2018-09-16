لا تهديد أمني بعد فحص شرطة المفرقعات في باريس سيارة مريبة

أغلقت الشرطة الفرنسية أجزاءً من شارع الشانزليزيه في العاصمة باريس يوم الأحد واستخدمت كلبًا بوليسيًا وإنسانًا آليًا في فحص سيارة مريبة قبل أن تعلن عدم وجود أي تهديد أمني.

وقال مصور من رويترز إن الشرطة طوقت الشارع بالقرب من قوس النصر وإنه تم إبعاد المارة مسافة 150 مترًا عن الموقع.

وشارع الشانزليزيه بمتاجره الفاخرة ومقاهيه يعد من مناطق الجذب الرئيسية للسياح وكان موقع هجومين على قوات الأمن الفرنسية العام الماضي.

وقالت متحدثة باسم شرطة باريس إن التحقيق استكمل.

وفي يونيو حزيران عام 2017 صدم رجل بسيارة محملة بالمتفجرات والأسلحة شاحنة صغيرة تابعة للشرطة أثناء مرورها ضمن قافلة بالشارع الشهير.

وقبل ذلك بشهرين أطلق مسلح النار على شرطي وقتله في الشانزليزيه في هجوم أعلن تنظيم داعش مسئوليته عنه.

وأغلقت شوارع العاصمة الفرنسية أمام السيارات يوم الأحد بمناسبة يوم الامتناع عن استخدام السيارات في المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا