هل تؤثر إصابة فيرمينو على مشاركته مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا؟

أصبح اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مهددا بالابتعاد عن المباراة الأولى لفريقه في دوري أبطال أوروبا، المقرر لها الثلاثاء المقبل، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد تعرضه للإصابه خلال مباراة الريدز أمام توتنهام ظهر أمس السبت، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد.

وكان قد تدخل مدافع توتنهام جان فيرتونجن، بعنف واضح مع فيرمينو، لدرجة أن أصابع مدافع السبير اخترقت العين اليسرى لنجم الريدز، ليخرج بعدها من أرض الملعب فى الدقيقة 74 من عمر المباراة، التي استضافها توتنهام على ملعب ويمبلي ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن نادي ليفربول، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن اللاعب زار أحد المستشفيات القريبة من ملعب ويمبلي في لندن للاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها أمام توتنهام، وأكدت الفحوصات الطبية أن الإصابة عبارة عن وجود جرح في العين، الا أنه لن يكون ثمة ضرر دائم.

وأضاف البيان: «ستتم مراقبة الموضوع ومعالجته من قبل الطاقم الطبي لليفربول، قبل اتخاذ أي قرار بشأن قدرة فيرمينو على المشاركة في مباراة مساء الثلاثاء ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد، وأنه في هذه المرحلة، لم يتم استبعاد اللاعب الرقم 9.

وحرص النجم البرازيلي على طمأنة جماهير الريدز، على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها في "العين"، ونشر صورة أثناء خروجه مع الفريق الطبي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلق عليها: «كانت لحظة مرعبة بالنسبة لي.. لكن حاليا عيني في وضع جيد.. أشكر الجميع على دعمهم لي.. وأراكم قريبًا».

ويتوقع أن يؤثر غياب فيرمينو في حال تأكده، بشكل سلبي على ليفربول، لاسيما أن المهاجم الدولي البالغ من العمر 26 عامًا، شكل عنصرًا أساسيا في قيادة الفريق إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال في الموسم الماضي (قبل الخسارة أمام ريال مدريد 1-3)، بتسجيله عشرة أهداف، تساويا مع زميليه في خط الهجوم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه.

ويواجه فريق المدرب الألماني يورجن كلوب مهمة صعبة في دور المجموعات لدوري الأبطال هذا الموسم، اذ يشارك في المجموعة الثالثة مع سان جيرمان ونابولي الإيطالي وريد ستار بلجراد الصربي.

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