أرعب مارسيلو ويشبه مارادونا وأفضل من رونالدو وميسي.. صلاح في عيون الأساطير

أيام قليلة تفصلنا عن الحفل الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي سيقام في العاصمة البريطانية لندن يوم 24 من الشهر الجاري من أجل إعلان اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست"، ويتنافس على تلك الجائزة الثلاثي كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش إلى جانب نجم المنتخب الوطني وليفربول محمد صلاح، ومع اقتراب موعد الحفل، حرص موقع "فيفا" على استعراض أبرز تصريحات الأساطير السابقة عن محمد صلاح في السطور التالية كالآتي:

– "أحبه كثيرًا، سمعت من قبل كلمات له قال من خلالها أنني كنت مصدر إلهامه، وهذا أمر حفزني كثيرًا، هو لاعب يملك إمكانيات لا تصدق، هو يشبه ميسي من حيث اللعب بالقدم اليسرى والتمتع بالسرعة والاحتفاظ بالكرة والرغبة الدائمة في تسجيل الأهداف"، الظاهرة رونالدو في حديقه لبرنامج "El Partidazo".

– "آخر لاعب عرفته امتلك هذا التأثير الكبير على مستوى الفريق هو دييجو مارادونا، أعتقد أن مو في طريقه لأن يصبح واحدا من أفضل اللاعبين في العالم"، يورجين كلوب، عقب تسجيل صلاح رباعية في شباك واتفورد في شهر مارس الماضي.

– "لم نعد ننتج أسماء مثل أم كلثوم أو نجيب محفوظ، فالعالم يأتي إلينا كي يشاهد حضارتنا القديمة، فنجاحاتنا الحديثة قليلة للغاية، وتمكن صلاح من سد تلك الفجوة بصورة كبيرة"، صامويل تادروس، باحث مصري لصحيفة "واشنطن بوست".

– "صلاح لاعب استثنائي، هو أفضل لاعب دربته في مسيرتي، ويحتاج من يراقبه إلى دراجة بخارية للحاق به"، لوسياني سباليتي لوسائل الإعلام الإيطالية.

– "هو يقدم أفضل مستوى في حياته، وبدون شك هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي"، ستيفن جيرارد لموقع "BT Sports" عقب تسجيل صلاح هدفين وصناعة مثلهما في فوز ليفربول على روما 5-2 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في شهر أبريل الماضي.

– "لم يكن من المفترض أن يسجل صلاح هذا الهدف، انظر إلى عدد المدافعين حوله، فالأمر يشبه مارادونا أمام بلجيكا في كأس العالم، ومع ذلك تمكن من مواصلة تحريك الكرة وهو أمر صعب للغاية، فبلمسة واحدة يتمكن إيجاد الزاوية"، مارتين كيون لـ"بي بي سي" تعليقًا على هدف صلاح الثالث في شباك واتفورد الموسم الماضي.

– "صلاح يقدم مستوى مميزا هذا العام، فهو يقدم مستوى أكثر إبهارًا من رونالدو وميسي، هو حمل وحده أمة بأكملها، وبالتالي لماذ لا يتم تسميته إلى جانب أسماء بحجم ميسي ورونالدو هذا الموسم"، روبي فاولر لصحيفية ميرور في شهر أبريل الماضي.

– "هو لاعب عظيم قادر على تغيير المباراة، وعليه أن يحافظ على هذا المستوى لعشر سنوات مثل ميسي ورونالدو، خاصة أنه في الوقت الحالي في نفس مستواهما"، ريفالدو.

– "عاصرت على أرض الملعب ما فعله صلاح بمارسيلو في الأوليمبياد، كنا نلعب مع مصر أمام البرازيل، وشعر مارسيلو بالخوف من صلاح، ورأيت هذا الأمر في دوري أبطال أوروبا عندما واجه روما فريق ريال مدريد"، محمد أبو تريكة.

– "يذكرني كثيرًا بميسي"، إيان رايت لشبكة "بي بي سي".

– "هو لاعب يصعب توقعه، فهو قادر على مراوغتك بقدمه اليسرى ويتمتع بسرعة قوة كبيرة، وبات قادرًا على تسجيل الأهداف"، ديديه دروجبا.

– "أفضل لاعبين في العالم لمدة طويلة هما بدون شك ميسي ورونالدو، ولكن في الموسم الماضي بات صلاح اللاعب الأفضل في العالم، فهو لعب دورًا كبيرًا في وصول مصر إلى كأس العالم، وحقق نجاحات كبيرة مع ليفربول، وما يعجبني فيه تمتعه بالتواضع، فإذا تواجد لاعب في موقع أفضل منه، لا يتردد في تمرير الكرة إليه، وقدم هذا المستوى الخيالي في الدوري الأصعب في العالم"، إيان راش.

– "صلاح لاعب استثنائي، يقدم مستوى ثابتا بمهارة وجودة كبيرة تأهله لأن يصبح اللاعب الأفضل في العالم في الشهور المقبلة"، أليساندرو ديل بيرو.

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