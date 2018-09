“خلفان” يطالب بـ”محكمة عدل عربية” لمحاكمة النظام القطرى

المتوسط:

قال قائد شرطة دبي السابق الفريق ضاحي خلفان، إن “انتفاضة المواطن القطري على تنظيم الحمدين في ظل التواجد التركي القمعي أمر غير محتمل أو متوقع، ولكن المواطن القطري في الخارج يعبر بصدق عن عدم ارتياحه لممارسة حكامه أسلوب التواطؤ مع العدو.. ملالي إيران”.

وكتب خلفان في سلسلة من التغريدات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نحن أمام خياران إما أن تحكم الحكومات أو تحكم الميليشيات في الدول العربية، وموقف التحالف العربي ترسيخ سيطرة الحكومات، وكسر شوكة الميليشيات والقضاء عليها”.

وتابع: “يجب أن تكون هناك محكمة عربية مستقلة كهيئة قضائية تصدر أحكامًا على التنظيمات والإرهابيين والخونة الذين يسعون لتخريب الأمن القومي العربي”، مضيفًا: “الحمدين يفترض أن يحال إلى محكمة العدل العربية”.

