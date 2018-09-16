الأمم المتحدة ترحب بإجراء الانتخابات البلدية في ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم، اليوم الأحد، بإجراء الانتخابات البلدية في ليبيا.

وأوضحت البعثة الأممية، في تدوينه نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنها ترحب بإجراء انتخابات المجالس البلدية في بني وليد ودرج ، تستحق اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية الثناء على إجراء هذه الانتخابات في ظل معوقات كبيرة.

وأكدت الأمم المتحدة أن "الانتخابات المحلية خطوة مهمة للممارسة الديمقراطية في ليبيا".

وأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا أمس السبت، انطلاق عملية انتخاب المجلس البلدي في مدينتي (بني وليد ودرج).

وتعد الانتخابات البلدية في بني وليد ودرج الثالثة خلال العام الجاري، بعدما تم انتخاب المجلس البلدي لمدينة الزاوية في مايو الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا