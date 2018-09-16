مدير اتحاد وكالات الأنباء الإسلامية يصل إلى القاهرة في زيارة رسمية لمصر

وصل المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) عيسى خيرة روبلة، إلى القاهرة، في زيارة رسمية لبحث أوجه التعاون المشترك بين الاتحاد وبين مصر .

من المقرر أن يلتقي المدير العام خلال زيارته إلى مصر كلاً من وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، والأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية السفير أحمد شاهين، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور ضياء رشوان، ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط على حسن، ورئيسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة المصرية الدكتورة هبة يوسف.

كما يزور المدير العام مشيخة الأزهر ويلتقى وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس، كما يلتقى مفي مصر الدكتور شوقي علام.

وعبر المدير العام عن سعادته بهذه الزيارة التي وصفها بـ "المهمة" إلى مصر الدولة المحورية والمؤسسة في منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) التي تحولت في أكتوبر من عام 2017 إلى اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي.

وقال روبلة: إن الزيارة تأتي في إطار خطط عمل الاتحاد ومد الجسور مع الدول والشعوب الإسلامية واضطلاع الاتحاد بمهامه في التقريب بين الشعوب الإسلامية، ونقل الصورة الصحيحة عن الدول الإسلامية، وكذلك المساهمة في نقل خبرات مصر في مجالات الوسطية والاعتدال ومواجهة خطابات الكراهية والتطرف، وفي المجالات التنموية والسياحية والتعليمية، حيث حققت مصر في هذه المجالات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجاحات وقفزات كبيرة نحو الاستقرار والتنمية، وأيضًا في مجال تدريب الكوادر الإعلامية لمنسوبي وكالات الأنباء بالدول الأعضاء بالتعاون مع مركز يونا للتدريب.

وأوضح روبلة أن الزيارة تستبق حدثين مهمين تستضيفهما مصر في إطار التعاون مع دول منظمة التعاون الإسلامي التي هي فضاء عمل الاتحاد، وهما أعمال مؤتمر وزراء الري والموارد المائية بدول المنظمة في أكتوبر المقبل، وكذلك المهرجان الثقافي الإسلامي الدوري الذي تحتضنه مصر وينطلق في ديسمبر المقبل.

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