إريتريا وإثيوبيا يوقعان اتفاقية سلام برعاية سعودية.. والأمم المتحدة تعتبره حدثا تاريخيا

قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، إن رئيس إريتريا ورئيس وزراء أثيوبيا وقعا اتفاقية جدة للسلام.

وقالت الخارجية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "برعاية الملك سلمان.. وقع رئيس إريتريا، ورئيس وزراء إثيوبيا، اتفاقية جدة للسلام بين بلديهما، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إن توقيع اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا فى جدة يعد حدثًا تاريخيًا.

وأضاف "جوتيريس"، خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، بجدة، أن الاتفاق بين إثيوبيا وإريتريا هو مقدمة للسلام فى إفريقيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا