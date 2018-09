إيران تعلن سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز

المتوسط:

قال قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال حسين خانزادي، إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز بشكل كامل، لافتا إلى خطة جديدة لتعزيز القدرات العسكرية.

وذكر “خانزادي”، أن المضيق يقع تحت السيطرة الكاملة لإيران، وكشف النقاب عن أن البحرية تعتزم صناعة غواصة ثقيلة في المستقبل.

ونقلت وكالة “نادي الصحفيين الشباب” عن “خانزادي” قوله، إن: “القوات البحرية الإيرانية تهدف إلى صناعة غواصة ثقيلة”، لافتا إلى أن الغواصتين فاتح وغدير هما صناعة محلية إيرانية.

وقال “خانزادي”: إن “ثلث تجارة العالم تتم بحرا، وأهم خط بحري يعتبر في المثلث الذهبي الذي يتشكل من مضيق هرمز وباب المندب ومضيق ملقا، وبالتأكيد مضيق هرمز تحت السيطرة الكاملة لإيران”.

كان الأدميرال خانزادي أعلن، في أغسطس الماضي، انضمام أربع غواصات من فئتي فاتح وغدير ومدمرتين، مؤكدا أنها صناعة محلية.

ونقلت وكالة “فارس” عن “خانزادي”، قوله إن أسطول الجنوب سيشهد انضمام المدمرة سهند في يوم 28 نوفمبر المقبل، حيث إن هذه المدمرة قد اجتازت الاختبارات في المسارات البحرية بنجاح.

وتابع أن: “الغواصة فاتح من الجيل الجديد للغواصات ستنضم أيضا إلى القوة البحرية، كما ستنضم إلى القوة ثلاث غواصات من طراز غدير، اثنتان منها أدخلت عليهما تطويرات جديدة والأخرى حديثة الصنع”.

