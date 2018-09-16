السراج يشكل قوة مشتركة لفض النزاع وبسط الأمن

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأحد قراراً يقضي بتشكيل قوةٍ مشتركة لـ “فض النزاع وبسط الأمن”.

وينص القرار على تشكيل قوة بإمرة آمر المنطقة العسكرية الغربية، وتتكون من ثلاثة كتائب مشاة خفيفة بالإضافة إلى وحدات من وزارة الداخلية.

وتتمثل هذه الكتائب ووفقاً لما ورد في القرار في كتيبة من المنطقة العسكرية الغربية، وكتيبة من المنطقة الوسطى، وأخرى من قوة مكافحة الإرهاب، فيما ستتولى القوة فرض السلام واستتباب الأمن في المناطق المحددة لها، وتأمين وتحقيق أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وعودة الحياة الطبيعية وطمأنة السكان.

وألزم القرار القوة المشتركة بالعمل ضمن خطة وأوامر العمليات وقواعد الاشتباك المعتمدة من رئيس المجلس الرئاسي بحيث يتم نشر أفراد القوة في مناطق الاشتباكات المحددة.

كما وخوّل القرار آمر القوة بصلاحية التواصل مع الأطراف المعنية لتحديد أماكن إعادة تمركز القوات المتنازعة، فيما يؤذن له أيضاً بالتواصل مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للتنسيق والتعاون في إطار الصلاحيات المسندة إليه بموجب أحكام القرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا