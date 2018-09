الإمارات تعلن شروط الإقامة طويلة الأمد

المتوسط:

كشفت دولة الإمارات تفاصيل نظام جديد يسمح للوافدين المتقاعدين من عملهم داخل الإمارات ممن تجاوزت أعمارهم سن الـ 55 عاماً بالإقامة طويلة الأمد داخل الدولة.

وستكون الإقامة طويلة الأجل المطبقة اعتباراً من مطلع العام 2019 لمدة 5 سنوات تجدد تلقائياً في حال بلغ سن طالب الإقامة 55 عاماً وكان متقاعداً ولديه استثمار أو وديعة أو إثبات دخل بقيمة محددة.

ويحدد النظام الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الإماراتي اليوم 3 معايير يشترط تحقيق واحد منها للحصول على هذا النوع من الإقامة:

– أن يمتلك المتقاعد استثمارا في عقار بقيمة مليوني درهم (540 ألف دولار).

– أو أن لا تقل مدخرات المتقاعد المالية عن مليون درهم (270 ألف دولار).

– أو أن يقدم المتقاعد إثبات دخل لا يقل عن 20.000 درهم شهريا (5.5 ألف دولار).

