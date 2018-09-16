لو عايز تبيع بيتك بأعلى سعر.. هذه الطرق مبتكرة

شراء منزل في الوقت الحالي يحتاج إلى التخطيط الجيد، وتوفير الكثير من المال. القصة ليست سهلة بل أشبه بالمغامرة، وإذا كنت تعيش في منزل خاص بك، تملك دورين على الأقل، ومساحته واسعة إلى حد ما، لكن تبدل الحال وقررت العيش في شقة صغيرة تكفي أسرتك، وفي نفس الوقت تريد بيع هذا المنزل بسعر مناسب جدا يساعدك في شراء الشقة المناسبة في مكان جيد وذات مساحة جيدة، في تلك الحالة هناك بعض الطرق المبتكرة التي تساعدك على زيادة قيمة منزلك، وعليك القيام بها ليبدو جديدا، وذا قيمة كبيرة، لذا تعرف على هذه الطرق حسبما ذكرها موقع Best Life.

شراء منزل في الوقت الحالي يحتاج إلى التخطيط الجيد، وتوفير الكثير من المال. القصة ليست سهلة بل أشبه بالمغامرة، وإذا كنت تعيش في منزل خاص بك، تملك دورين على الأقل، ومساحته واسعة إلى حد ما، لكن تبدل الحال وقررت العيش في شقة صغيرة تكفي أسرتك، وفي نفس الوقت تريد بيع هذا المنزل بسعر مناسب جدا يساعدك في شراء الشقة المناسبة في مكان جيد وذات مساحة جيدة، في تلك الحالة هناك بعض الطرق المبتكرة التي تساعدك على زيادة قيمة منزلك، وعليك القيام بها ليبدو جديدا، وذا قيمة كبيرة، لذا تعرف على هذه الطرق حسبما ذكرها موقع Best Life.

1- إعادة رسم الباب الأمامي

على الرغم من أنه قد يبدو بسيطًا ، إلا أن طلاء الجزء الأمامي من باب منزلك يمكن أن يزيد من قيمة منزلك بشكل كبير، فالأمر يستغرق القليل من الدقائق، وعليك استخدام الألوان العميقة والجريئة، كاللون الأخضر على سبيل المثال، وإذا أردت لفت الأنظار يمكنك استخدام ألوان جريئة كـ الفوشيا، البرتقالي، الأصفر.

2- ضع الوسائد الزائدة جانبا

في الغالب يمتلئ منزلك بالكثير من الوسائد الصغيرة والستائر، وإذا كنت تريد إظهار شكل كل جزء في منزلك يمكنك إزالة الوسائد الزائدة، والأقمشة التي تضعها على النوافذ لمنع دخول الأتربة وأي أقمشة تضعها على الأنتريه لحمايته من الأوساخ المسؤول عنها الأطفال، فجميع هذه الأشياء لا تظهر منزلك بالشكل اللائق.

3- الاهتمام بالإضاءة

الإضاءة مهمة جدا داخل منزلك لتظهر كل تفصيلة فيه، وبناء على ذلك إذا كانت إضاءتك خافتة لاستخدامك القليل من اللمبات، أو عدم التنظيف المستمر للنجف في تلك الحالة ستكون المهمة على زوجتك، أن تبدأ في تنظيف جميع النجف والأباليك واستبدال أي لمبة منتهي استخدامها بأخرى جديدة، بعدها سيظهر منزلك بشكل أكثر جاذبية.

4- إصلاح أي مشكلات بسيطة بالمنزل

إذا كنت تعتقد أن إصلاحك للمشكلات البسيطة داخل منزلك لا يمثل أي أهمية فأنت مخطئ تماما، إذا كانت هناك قطرات من الماء تتسرب من ماسورة الحوض، أو مشكلات داخل الحمام، كل ذلك عليك الاهتمام به حيث يرفع من قيمة منزلك، ليس هذا فقط بل الاهتمام بالثقوب داخل الزجاج والتركيز على الشبابيك الخارجية بالأخص، مهمة لابد من القيام بها، ليظهر منزلك بشكل مميز يجذب من يشتريه.

5- أزل السجاد

إذا أردت أن يظهر منزلك بشكل لائق، وكل تفصيلة فيها تعطي للمشتري قابلية على الموافقة لشرائه، أزل السجاد لتظهر الأرضية جيدا، ثم استخدام ملمع الأرضيات ونظفها من أي غبار كان موجودا تحت السجاد، وإذا كانت هناك أي مشكلات داخل أرضيتك عليك حلها على الفور لكي لا يغير المشتري رأيه فيما بعد.

6- تركيب الباب الحديد

الباب الحديد يكشف عن اهتمامك بمنزلك، وزيادة الأمان له، وإذا لم تهتم بوضع هذا الباب في السابق، عليك وضعه قبل بيع منزلك، فهو إضافة كبيرة تزيد من قيمة منزلك، إنها أبواب دخول فولاذية تعزز الجاذبية لأنها أنيقة ونظيفة وتأتي في مجموعة متنوعة من التشطيبات والألواح، كما أنها تزيد من أمن منزلك وتساعد على تقليل فواتير الكهرباء لأنها معزولة ولا تخضع للتشويه أو التعفن.

7- إعادة عرض خزائنك

حتى وإن لم يكن لديك ميزانية كافية لتجديد مطبخك أو إذا كانت هناك مشكلات داخله، فبعض اللمسات البسيطة تساعدك في ذلك من خلال توسيعه عن طريق تنظيم الخزائن وتلميعه جيدا، والتحقق من أي ثغرات قد تكون داخله وأنت لا علم لك بها.

إذا تخلصت من أي ثغرات داخل منزلك واهتممت به جيدا قبل عرضه للبيع أعتقد أنك ستبيعه بسعر مناسب جدا يجعلك تشتري شقة جيدة ويتبقى لديه أيضًا جزءًا ليس قليلا من المال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا