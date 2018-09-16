عهد التميمي: القدس ستبقى عاصمة فلسطين

أعلنت الشابة الفلسطينية عهد التميمي، اليوم الأحد، من فرنسا، أن "القدس ستبقى عاصمة فلسطين"، وذلك خلال مشاركتها في احتفال أقامته جريدة "لومانيتيه" الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الفرنسي في لاكورنوف في ضواحي باريس.

وكانت هذه الصبية (17 عاما) تحولت إلى أيقونة للمقاومة الفلسطينية بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن أمضت ثمانية أشهر في السجن لأنها صفعت جنديين إسرائيليين.

وألقت التميمي كلمة أمام آلاف الأشخاص قالت فيها "أريد أن أقول لترامب إن القدس ستبقى عاصمة فلسطين"، في إشارة إلى قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا