العراق يقرر نشر قوات على طول حدوده مع تركيا

أصدر مجلس الأمن الوطني، اليوم الأحد، عدة قرارات، خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، منها إعادة النظر بالهيكل التنظيمي لفرق الشرطة الاتحادية، وانتشار قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية التركية.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، أنه جرى مناقشة المواضيع المطروحة في جدول الأعمال، وفي مقدمتها إدامة حالة الأمن والاستقرار وضبط الحدود العراقية وتوثيق الخروقات في الأجواء والأراضي.

وأشار البيان، إلى أن المجلس وجه وزارة الخارجية العراقية، باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوثيق الخروقات التركية للأجواء العراقية لدى الأمم المتحدة، وإعادة عرضها على مجلس الأمن الوطني.

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