فيتا كلوب يقترب من نصف نهائي الكونفيدرالية بثلاثية في نهضة بركان

كتب: علي الزيني

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيتا كلوب الكونغولي، من التأهل للدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على مضيفه نهضة بركان المغربي، ثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب الشهداء، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة.

فيتا كلوب سيكون في موقف قوة عندما يحل ضيفًا على الفريق المغربي يوم الأحد المقبل، رغم أنه يحتاج للفوز بهدفين فقط للتأهل، إلا أن الطموح الكونغولي قد يعيق هذا الأمر، بعد فوزه اليوم.

تقدم نهضة بركان بالهدف الأول في الدقيقة 24 من زمن المباراة، عن طريق محمد عزيز، مهاجم الفريق المغربي، وأدرك جان مارك ماكوسو مهاجم وادي دجلة السابق هدف التعادل لفريق فيتا كلوب في الدقيقة 44، وعاد اللاعب نفسه، ويسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض، واختتم دوجانا شعباني ثلاثية الفريق الكونغولي في الدقيقة 78.

يُذكر أن نادي نهضة بركان سيستضيف فريق فيتا كلوب في التاسعة من مساء يوم الأحد المقبل الموافق 23 سبتمبر على الملعب البلدي لبركان، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وينتظر أن يواجه الفريق الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مواجهة المصري البورسعيدي مع اتحاد الجزائر، في اللقاء المقام في نفس الدور.



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