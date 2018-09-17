بعد الإخفاق الثاني للوبيتيجي.. صفقات الريال في مهب الريح

كتب: إياد غلي مبروك

بعد إخفاق ريال مدريد في تحقيق الانتصار والتعادل أمام أتليتك بلباو في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني بنتيجة (1-1)، ظهرت عدة تساؤلات وانتقادات على أسلوب المدرب جولين لوبيتيجي الجديد مع الملكي.

المدرب الإسباني تولى المسئولية خلفا للفرنسي زين الدين زيدان في يونيو الماضي، وأدار الفريق فنيًا فى 5 مباريات، كان أولها الإخفاق في السوبر الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد، والهزيمة بنتيجة 4-2 وخسارة اللقب، ثم الفوز في 3 مباريات بالدوري أمام خيتافي، وجيرونا وليجانيز، وكانت آخر مبارياته أمس السبت أمام أتلتيك بلباو، والتي انتهت بالتعادل (1-1) وخسارة نقطتين في مشوار مسابقة الليجا.

وظهر خلال مشوار لوبتيجي مع الملكي حتى الآن، عدم اعتماده على أي من الصفقات التي تعاقد معها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، طوال الخمس مباريات الماضية للفريق، حيث لم يشارك أي من الظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا، والجناح الأيمن فينيسيوس جونيور، والمهاجم ماريانو دياز، ويظل حارس المرمى تيبو كورتوا هو الوافد الجديد الوحيد الذي حصل على فرصة المشاركة، في آخر مباراتين بدلا من كيلور نافاس.

ويطرح عدم الدفع بالصفقات الجديدة تساؤلًا هامًا، وهو هل المدرب الإسباني غير مقتنع بمستويات اللاعبين الجدد أم هي خطة للدفع تدريجيا باللاعبين خاصة مع صغر سنهم وافتقادهم لخبرات الدوري الإسباني.

نبرز لكم في السطور التالية أرقام صفقات ريال مدريد الجديدة مع أنديتهم السابقة.

1- ماريانو دياز

المهاجم الإسباني صاحب الـ25 عاما لعب طوال الموسمين الماضيين مع نادي ليون الفرنسي، وشارك في 48 مباراة، ونجح خلالها في إحراز 21 هدفًا، لينتقل قبل غلق باب الانتقالات الصيفية بأيام قليلة لصفوف ريال مدريد مقابل ما يقرب من 24 مليون يورو، ومع السرعة التي يمتاز بها اللاعب وإجادته ألعاب الهواء برأسياته المتقنة، تزداد التساؤلات حول عدم الدفع بدياز خاصة في مباراة الأمس التي شهدت كما هائلا من إهدار الهجمات أمام مرمى بلباو، ورغم إحماء اللاعب بالفعل إلا أن لوبيتيجي في لقطة غريبة لم يدفع باللاعب.

2- ألفارو أودريوزولا

الظهير الأيمن الصاعد صاحب الـ22 عامًا هو خريج أكاديمية ريال سوسيداد، وطوال الـ3 مواسم السابقة قدم اللاعب أداءً رائعا على الجانب الدفاعي والهجومي، حيث شارك في 57 مباراة، نجح خلالها في إحراز هدف وصناعة 11، لينتقل اللاعب من ريال سوسيداد إلى ريال مدريد مقابل 25 مليون يورو، ليشكل إضافة قوية إلى جانب داني كارفاخال.

3- فينسوس جونيور

الجناح البرازيلي صاحب الـ18 عامًا لفت الأنظار نحوه بشدة بعد المستويات الرائعة، التي قدمها في الدوري البرازيلي مع نادي فلامينجو، حيث حجز لنفسه مكانة أساسية في صفوف الفريق وهو في الـ16 من عمره وطوال موسمين شارك اللاعب في 69 مباراة نجح خلالهم في إحراز 14 هدفًا.

وانضم اللاعب إلى صفوف الملكي مقابل 45 مليون يورو، وأمام مهاراته وسرعته في الخط الهجومى ومع رحيل كريستيانو رونالدو إلى اليوفنتوس باتت فرص اللاعب من المشاركة كبيرة للغاية، خاصة مع المستوى الرائع الذي يقدمه مع فريق الشباب في الريال، حيث سجل أهدافا في 3 مشاركات مع الفريق، وكان خروجه من قائمة الفريق في مباراة الأمس بمثابة لغز محير من لوبيتيجي.

4- تيبو كورتوا

الحارس البلجيكي صاحب الـ26 عامًا ظل حلما يراود مسئولي النادي الملكى في السنوات الأخيرة، فطوال الـ4 مواسم السابقة وهو الحارس الأمين لعرين البلوز في لندن، بعدما ساهم بقفازه في تحقيق لقب البريميرليج مع الفريق موسم 2015-2014 وموسم 2017-2016، كما حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في المسابقة موسم 2017-2016.

وبعد شوط كبير من المفاوضات انتقل إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل ما يقرب من 35 مليون يورو، وجاءت مشاركة كورتوا الأولى في الجولة الثالثة من بطولة الدوري، مقابل مشاركة نافاس في مباراة السوبر الأوروبي والجولتين الأولى والثانية، ليظل هناك تساؤل هام من سيكون الحارس الأول للفريق أم ستكون المشاركة بالتناوب؟

كل تلك التساؤلات تعيد للأذهان حقبة زيدان التدريبية وسطوة لاعبين بعينها على ثقة المدرب والتشكيلة الأساسية، فهل يعتمد جولين لوبيتيجي على لاعبين بأعينهم أم سيتم الاستفادة من الصفقات الجديدة والشباب في الفترة المقبلة؟

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا