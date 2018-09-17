الرجاء المغربي يقترب من الصعود لنصف نهائي الكونفيدرالية

كتب: علي الزيني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، فوزًا ثمينًا على نظيره كارا برازافيل الكونغولي، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد، على ملعب ألفونس ماسيمبا، ضمن ذهاب مواجهات ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

الرجاء أحرز هدف التقدم عن طريق سفيان رحيمي في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، وأدرك كابوي ميريفيس كيفوتوكا هدف التعادل لفريق كارا برازافيل في الدقيقة 71، وسجل محمود بنحليب هدف الفوز للفريق المغربي في الدقيقة 80.

الفريق المغربي بقيادة جاريدو المدير الفني السابق للنادي الأهلي، اقترب من التأهل لنصف نهائي البطولة، ويكفى له التعادل السلبي في مباراة الإياب المحدد لها 23 سبتمبر الجاري بملعب "محمد الخامس"، بمدينة "الدار البيضاء" المغربية.

وفي نفس الدور تعادل فريق رايون سبورت الرواندي مع نظيره إنيمبا النيجيرى سلبيا، في المباراة التي أقيمت على الملعب الإقليمي «نياميرامبو»، ويُحسم الصعود إلى مباراة العودة التي تقام في الـ23 من سبتمبر الجاري، التي تقام على ملعب اديسون بقيادة الحكم الدولي المصري جهاد جريشة.

يذكر أن الفائز من مواجهة الرجاء البيضاوي وكارا برازافيل الكونغولي، سيواجه الفائز من مواجهة أنيمبا ورايون سبورتس في نصف نهائي الكونفدرالية.



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