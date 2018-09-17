فيضانات عارمة تضرب جنوب شرقي أمريكا جراء الإعصار فلورنس| صور

ضربت فيضانات عارمة جنوب شرقي الولايات المتحدة، أمس الأحد، جراء الإعصار فلورنس، الذي تراجعت قوته حاليا إلى مستوى "منخفض استوائي"، حيث تسبب في هطول أمطار غزيرة على ولاية ساوث كارولينا والمنطقة بشكل أوسع.

وأكدت السلطات، أن ستة أشخاص لقوا حتفهم جراء العاصفة، بينما تشير وسائل الإعلام المحلية إلى عدد أكبر لكنه غير مؤكد.

وقال خبراء الأرصاد الجوية صباح أمس الأحد، إن استمرار هطول الأمطار الغزيرة يمكن أن يتسبب في حدوث فيضانات عارمة وفيضان أنهار رئيسية، على الرغم من استمرار تراجع قوة العاصفة.

ومن المتوقع، أن يتحرك فلورنس باتجاه الشمال الشرقي، حيث يتحرك بسرعة أربعة كيلومترات فقط، متجها إلى الأجزاء الجنوبية من ولاية فرجينيا جالبا معه كميات كبيرة من الأمطار.

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