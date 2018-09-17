جثة مجهولة في مقر الشركة الصينية في بني وليد

ايوان ليبيا – وكالات

انتشل مكتب انتشال الجثث بجمعية السلام للإغاثة في بني وليد، جثة مجهولة الهوية من مقر الشركة الصينية بمنطقة فدراج بالمدينة ويأتي اكتشاف الجثة بعد تلقي الجمعية بلاغا من أحد المواطنين يفيد بوجود جثة مجهولة الهوية بمقر الشركة الصينية بمنطقة فدراج وقد تمت العملية رفقة مسؤولين من مديرية أمن بني وليد.

وقد قام فريق الجمعية بفحص الجثة قبل انتشالها من مقر الشركة الصينية وتبين أنها تعود لأحد المهاجرين غير القانونيين ويبلغ من العمر حوالي 15 سنة.

وذكر عضو جميعة السلام للإغاثة هيثم بن لامة، أن النيابة العامة ببني وليد قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الجثة، ونقلها إلى مستشفى بني وليد العام لعرضها على الطبيب الشرعي لاتمام إجراءات الدفن.

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