زعيما إثيوبيا وإريتريا يوقعان اتفاق سلام في جدة

وقع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس الإريتري إسياس أفورقي اتفاق سلام في السعودية يوم الأحد، وهو ثاني اتفاق سلام يتوصل إليه البلدان الأفريقيان منذ يوليو تموز.

وكان الزعيمان الإثيوبي والإريتري وقعا “إعلانا مشتركا للسلام والصداقة” في التاسع من يوليو تموز لتطبيع العلاقات بين البلدين اللذين كانا في حالة عداء لفترة طويلة ونشبت بينهما حرب في الفترة بين 1998 و2000.

ولم يتسن على الفور معرفة المزيد من التفاصيل بخصوص اتفاق السلام الموقع يوم الاحد في مدينة جدة والذي جرى الإعلان عنه في بيان أصدرته الحكومة السعودية.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على تويتر إن الاتفاق “سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

ووقع أبي وأفورقي الاتفاق في حضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش.

وذكر البيان أن الزعيمين الإثيوبي والإريتري عبرا عن امتنانهما للملك سلمان وولي العهد لدعمهما اتفاق السلام.

ولم تتضح بعد طبيعة الدور الذي اضطلعت به السعودية، إن كانت قد لعبت دورا، في الوساطة في اتفاق السلام الذي جرى التوصل إليه قبل شهرين.

كانت الإمارات العربية المتحدة قالت إنها ساهمت في جلوس البلدين معا.

وسافر الزعيمان الإثيوبي والإريتري إلى الإمارات العربية المتحدة بعد أسابيع من توقيع الاتفاق التاريخي في يوليو تموز ليلتقيا معا بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

