واشنطن توقف المزيد من المساعدات للفلسطينيين

أكد مسؤول في السفارة الأمريكية في إسرائيل الأحد أن بلاده أوقفت مساعدات إضافية للفلسطينيين مخصصة لبرامج تدعم التوصّل إلى حل لنزاعهم مع الإسرائيليين.

وطالت الاقتطاعات الأخيرة برامج حول المصالحة تشمل فلسطينيين وكذلك يهودا وعربا إسرائيليين قيمتها نحو عشرة ملايين دولار، لتضاف إلى اقتطاعات تزيد عن 500 مليون دولار.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المسؤول قوله: “قمنا بتغيير توجيه قسم من العشرة ملايين دولار التي كانت مقررة لإدارة النزاع”، موضحا أن القسم المتصل بالفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة سيستخدم لتعزيز برامج داخل إسرائيل بين يهود وعرب إسرائيليين.

ولم يوضح مسؤولون أمريكيون ما إذا كان وقف المساعدة الأخيرة يعني إلغاء كل المساعدات للفلسطينيين المتصلة بقطاعات غير أمنية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيوقف المساعدة للفلسطينيين لإرغامهم على التفاوض فيما يحضّر البيت الأبيض خطة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وكثفت الإدارة الأمريكية الإجراءات ضد الفلسطينيين في الآونة الأخيرة وأوقفت المساعدة الثنائية تقريبا وألغت الدعم المالي لـ”الأونروا”، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وقررت إغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، كما ألغت تأشيرات الإقامة للسفير الفلسطيني حسام زملط وأفراد عائلته.

