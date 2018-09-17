حكماء الجبل الأخضر يطالبون بالتحقيق مع الثني

ايوان ليبيا – وكالات

طالب حكماء وأعيان الجبل الأخضر، بمنطقة قصر ليبيا، امس الأحد، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالتحقيق في الاتهامات المثبته علي رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني، في جلسة المجلس المقرر عقدها غدًا الإثنين. ومنح الحكماء عقيلة صالح مهلة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الثني و ايقافه عن العمل والتحقيق معه فيما نسب إليه على لسان وزير الخارجية ووكيل وزارة الداخلية ونائب رئيس الوزراء للشئون الأمنية.

وأعلن الحكماء، خلال البيان، رفضهم القاطع ماجاء بمسودة الدستور، محذرين مجلس النواب بأنه حال عدم الاستجابة لمطالبهم ، فأنه سيتم إغلاق كافة الوزارات ومطالبة القيادة العامة للقوات المسلحة باستلام زمام الأمور بالبلاد.

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