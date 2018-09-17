الولايات المتحدة تؤكد وقف مزيد من المساعدات للفلسطينيين

أكد مسئول في السفارة الأمريكية في إسرائيل، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة أوقفت مساعدات إضافية للفلسطينيين مخصصة لبرامج تدعم التوصل إلى حل للنزاع مع الإسرائيليين لتُضاف إلى أكثر من 500 مليون دولار من اقتطاعات أخرى.

والاقتطاعات الأخيرة تقرّرت من برامج حول المصالحة تشمل فلسطينيين، وكذلك يهود وعرب إسرائيليّين قيمتها نحو عشرة ملايين دولار.

وقال المسئول في السفارة الأمريكية، إنّ القسم من المال المتعلّق بالفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة أعيد توجيهه إلى برامج بين يهود وعرب إسرائيليين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيوقف المساعدة للفلسطينيين لإرغامهم على التفاوض على حد قوله، فيما يحضّر البيت الأبيض خطة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وعلّقت القيادة الفلسطينية الاتصالات مع البيت الأبيض بعدما اعترف ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل في ديسمبر الماضي.

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