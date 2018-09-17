موظفو السفارة الليبية في روسيا يقيلون القنصل الليبي

ايوان ليبيا – وكالات

اتخذ موظفو السفارة الليبية في روسيا قراراً بإقالة القائم بأعمال السفارة الليبية في موسكو مصطفى سعيد أبوسيد، حيث اعتبروا تصرفاته غير لائقة وغير صحيحة، مشيرين إلى انه يقود الفتيات إلى السفارة.

ونقل الموقع الروسي RBQ عن أحد الموظفين بالسفارة قوله: “غالباً ما يذلنا، كما لو كنا نعمل في منزله الخاص، إلى جانب أنه يتصرف بطريقة تدمر سمعة الدولة الليبية حيث يقود أبوسيد الفتيات إلى السفارة ويمارس الفاحشة معهن في الطابق الثاني من مبنى البعثة الدبلوماسية في غرفة الترفيه”.

وأضاف الموقع الروسي أن أبو سيد يوظف موظفات أجنبيات جدد في السفارة ويوقع معهم عقدًا محليًا ثم يمارس ضغوطًا عليهم للحصول على ما يريد منهن.

هذا ونقل موقع RBQ الروسي عن أحد دبلوماسيي السفارة قوله إن أبوسيد تعاقد مرتين مع فتيات روسيات لمنصب السكرتير وسرعان ما قدمن استقالتهن بسبب تحرشه الجنسي، ومحاولة الاغتصاب المباشرة في المكتب.

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