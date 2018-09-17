زيارة مرتقبة للسراج إلى أمريكا

ايوان ليبيا – وكالات

كشف المستشار السياسي السابق لحفتر “محمد بويصير”، عن زيارة مرتقبة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل. وقال بويصير، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “وصول المهندس السراج إلى الولايات المتحدة الأسبوع القادم فرصة لتنسيق العمل مع واشنطن لإعادة الاستقرار إلى هذا البلد وإنهاء دور المعطلين للمصالحة الوطنية، التواصل الأول والذي جاء نتيجة عمل مكثف منه ما هو من خلال الحزب الجمهوري بدا قبل زيارته في سبتمبر من العام الماضي، أدى إلى ما نراه الآن من دور أمريكي في المشكل الليبي”، وتابع “الأمر يحتاج هذه المرة إلى تقديم روية متكاملة عن العمل الاقتصادي والأمني والسياسي للجانب الأمريكي الذي اعتقد انه جاهز للتجاوب إلى ابعد الحدود..ليبيا بكل أطرافها ومشاكلها.. هي من مسئولية صديقي رئيس المجلس الرئاسي، طرابلس مثل برقة مثل فزان، وحق طفل من زاوية الطيلمون أو أم الأرانب لا يقل عن حق أطفال بن عاشور، والمرأة لها حق الرجل سياسيا واقتصاديا ..أب الأسرة الليبية ..وقدرته على الاستجابة لاحتياجات أسرته من غذاء وكساء وسكن وعلم ورعاية صحية هي الأساس، عليه وفريقه أن يعد روية تقوم على هذه الأعمدة .. واشنطن ..جاهزة وتنتظره ولكن عليه أن يأتي بمطالبه ..ولن أتخلف لحظة عن مساندته في تحقيق خطوة مهمة إلى الأمام من أجل أهلى في ليبيا”.

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