مصرع 4 أشخاص بسبب الإعصار “مانكوت” جنوبى الصين

أعلنت السلطات المحلية فى مقاطعة “قوانجدونج” جنوبى الصين، مقتل 4 أشخاص، بسبب الإعصار “مانكوت”، الذى ضرب السواحل الجنوبية للبلاد، مؤخرا.

وقالت فى بيان، اليوم الاثنين، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم فى مدينة “جوانزو” عاصمة “قوانجدونج” بسبب سقوط أشجار عليهم، فيما قتل الرابع فى مدينة “دونج جوان” بالمقاطعة نتيجة سقوط مواد بناء عليه.

ودعت وزارة النقل الصينية إلى تكثيف الجهود للتعامل مع إعصار مانكوت، حيث طلب نائب وزير النقل “هو جيان تشونغ”، من الإدارات ذات الصلة إلى بذل جهود الطواريء الشاملة، خاصة فى مناطق المشاريع الكبرى.

وكان 213 شخصا أصيبوا فى “هونج كونج” بسبب الإعصار “مانكوت” القوى الذى ضرب سواحل البلاد، مساء أمس الأحد، مصحوبا برياح بلغت قوتها 162 كيلومترا فى الساعة.

