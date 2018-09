أعلن الحشد الشعبى فى العراق، انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب عناصر تنظيم (داعش) الإرهابى فى مدينة العظيم بمحافظة ديالى شرقى البلاد.

وذكر إعلام الحشد الشعبى، اليوم، أن عبوة ناسفة انفجرت، أمس، أثناء زرعها من قبل مجموعة من عناصر (داعش) شمال مدينة العظيم، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم واحتراق سيارتهم، حيث بدأت قوات الحشد فى عملية لتعقب عناصر التنظيم بالمنطقة.

في الوقت نفسه، اعتقلت الشرطة العراقية إرهابى، وعثرت على 17 عبوة ناسفة خلال عملية أمنية فى قرى بمحافظة كركوك.

وقالت الشرطة العراقية، فى بيان، اليوم، إن عناصر الشرطة نفذت العملية الأمنية فى قرى (العوسجة، الجديدة ، كوديلة ، شحل، ربيضة، العوادية) بكركوك.

The post حملات أمنية موسعة لتعقب عناصر “داعش” بالعراق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية