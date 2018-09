أقال مصطفى لهبيرى، مدير الأمن الوطنى الجزائرى، مسؤول الأمن فى مطار العاصمة الدولى، محمد تيارتى، بعد أنباء عن تورطه فى تهريب قائد عسكرى سابق ممنوع من السفر على ذمة التحقيق.

وقالت مصادر أن مسؤول الأمن بمطار هوارى بومدين، سمح للقائد السابق للناحية العسكرية الثانية اللواء سعيد باى، بمغادرة الجزائر إلى فرنسا، رغم قرار منعه من السفر فى إطار التحقيقات فى الثروات المشبوهة لعسكريين ومدنيين.

